Vanavond op tv: Jojanneke en de jeugdzorgtapes en Feyenoord - Slavia Praag

UEFA Europa League: Feyenoord - Slavia Praag

Veronica - 18.00 uur



Heel blij waren ze niet in Praag toen Feyenoord in dezelfde poule werd geloot. De Rotterdamse club won in de groepsfase nog van Slavia Praag. Terwijl Feyenoord de heenwedstrijd in thuisbasis de Kuip voetbalt, speelt PSV om 21.00 uur tegen Leicester City.

Keuringsdienst van waarde

NPO 3 - 20.25 uur



Terwijl niemand het in de keuken heeft staan, blijkt de voedselindustrie verslaafd te zijn aan gemodificeerd zetmeel. Dat staat toch echt bijna dagelijks op het menu, verstopt in de kleine letters van supermarktproducten. Van soepen tot sauzen, en van vla tot vegetarische burgers. Maar wat is het en waarom zit het overal in?

Mr. Frank Visser doet uitspraak

SBS6 - 20.30 uur



Anja en Martin uit het Groningse Wehe-den Hoorn hebben al jaren een lekkende dakkapel. Gelukkig hebben ze ook een handige buurman, die het probleem zou kunnen verhelpen. Er wordt afgesproken dat Anja en Martin de benodigde materialen aanschaffen en dat buurman René de dakkapel vervolgens gratis renoveert. Maar aan die fijne samenwerking komt een einde als René ineens het werk neerlegt en zijn buren achterlaat met een half afgewerkte dakkapel.

Jojanneke en de jeugdzorgtapes

Nieuwe serie

NPO 3 - 20.58 uur



Eli groeit op in een problematisch gezin en wordt op haar tiende uit huis geplaatst. Vervolgens zit ze in talloze pleeggezinnen en meer dan 25 instellingen. Op haar veertiende doet ze haar eerste zelfmoordpoging, waardoor ze naar een gesloten jeugdzorginstelling moet. Daar is geen plek, dus wordt het jonge meisje geplaatst in een jeugdgevangenis. In Jojanneke en de jeugdzorgtapes duikt Jojanneke van den Berge in de schrijnende verhalen achter de jaarlijks 19.000 uithuisplaatsingen.

Time

Nieuwe serie

BBC First - 21.00 uur



Mark Hebden belandt in de gevangenis nadat hij per ongeluk een man heeft doodgereden. Verteerd door schuldgevoelens, probeert hij zich staande te houden in een voor hem totaal onbekende wereld. Ondertussen doet gevangenisbewaarder Eric Reid zijn best om de rust en orde in de gevangenis te bewaren. Zijn leven wordt overhoop gegooid als één van de gedetineerden ontdekt dat ook Erics zoon vastzit.

