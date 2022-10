Vanavond op tv: Kamp Van Koningsbrugge special edition en Het roer om

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor donderdag 13 oktober. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

UEFA Europa League: Feyenoord - Midtjylland

Veronica - 18.00 uur

Alle teams uit groep F staan na de eerste wedstrijden op vier punten. Feyenoord speelt vanavond thuis tegen FC Midtjylland, uit werd het vorige week 2-2. Nu het legioen op volle sterkte aanwezig is, moeten de Rotterdammers laten zien wat ze in huis hebben. Santiago Gimènez kreeg afgelopen zondag zijn eerste basisplaats. De vraag is of Arne Slot ook deze keer voor hem kiest, of dat de voorkeur naar Danilo gaat.

Volledig scherm De reactie van Feyenoord na het gelijkspel tegen Midtjylland vorige week. © AFP

Koningspaar in Zweden

NPO 2 - 19.28 uur



Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren in Zweden, niet om vakantie te vieren, maar voor werk. Op uitnodiging van de Zweedse koning Carl XVI Gustaf bracht het koningspaar een bezoek aan het Scandinavische land en spraken zij over belangrijke thema’s, waaronder duurzaamheid, energietransitie en digitalisering. Het werd sowieso weer tijd voor een koninklijk bezoek. De laatste keer dat een Nederlands staatshoofd Zweden bezocht was in 1987.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Máxima poseren voor een foto bij aankomst voorafgaand aan een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Nederlandse gemeenschap in Zweden. © ANP

ER - start herhalingen

RTL 8 - 19.30 uur

Ziekenhuisseries behoren samen met misdaadseries tot het populairste genre op televisie en dat is grotendeels te danken aan ER. De klassieker speelt zich af op een eerstehulpafdeling en toont op realistische wijze het dagelijkse leven van de artsen die daar werken, waaronder een piepjonge George Clooney.

Het roer om - start seizoen 3

SBS6 - 20.30 uur

Het blijft inspirerend om te zien hoe andere Nederlanders hun spullen pakken en een poging doen om een nieuw bestaan op te bouwen in een ander land. En het is nog leuker om te zien hoe dat volledig fout gaat. Die formule werkte perfect bij Ik vertrek en SBS6 heeft een eigen versie van dit hitprogramma. In Het roer om wordt een jaar lang een gezin gevolgd tijdens hun emigratie.

Volledig scherm Tessa en Serge in Zuid Spanje uit aflevering 1 van seizoen 3 van Het roer om. © Talpa

Kamp Van Koningsbrugge special edition - eerste aflevering

NPO 1 - 20.33 uur

In de voorgaande seizoenen van Kamp van Koningsbrugge zagen we hoe normale Nederlanders een poging deden om de loodzware training van de commando’s te overleven. In deze Special edition worden bekende Nederlanders volledig afgemat door instructeurs Ray en Dai. De BN’ers, onder wie presentatrice Celine Huijsmans, acteur Tarikh Janssen en Chef’Special-drummer Wouter Prudon, hoeven niet te rekenen op een vipbehandeling en zullen mentaal en fysiek tot het uiterste worden gedreven.

2Doc: Lazy Duck

NPO 2 - 22.19 uur

Peter Putker en zijn vrouw gaan op wereldreis met hun zeiljacht Lazy Duck. Het avontuur krijgt een tragisch einde wanneer het echtpaar in Colombia wordt beroofd door piraten en Peters vrouw om het leven komt. Wanneer hij aangifte doet bij de politie gelooft niemand een woord van wat hij zegt en wordt Peter zelf gezien als de hoofdverdachte.