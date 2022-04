Vanavond op tv: Kassa, Beter! en Filemon en de complotten

2Doc: JC

Een legende, die bij leven al de bijnaam De Verlosser kreeg, en een groot tacticus, die het betaalde voetbal eigen­handig veranderde; aan superlatieven geen gebrek wanneer voetballer Johan Cruijff wordt omschreven. Maar hoe was hij als mens? Wat dreef hem? En waarvan was hij uit het veld geslagen? Op de dag dat hij 75 jaar oud zou zijn geworden, duikt de documentaire JC, door gebruik te maken van Cruijffs eigen uitspraken, in de mens achter de voetballer.

BNNVara was allesbehalve blij toen de NPO besloot om Kassa in te korten en te verhuizen naar de maandagavond. Ook bij Avrotros was men niet tevreden met dit nieuws; de komst van Kassa betekende bijna een halvering van het aantal afleveringen van Radar. De reden van deze vernieuwing is de dringende behoefte om te verjongen.

Stress, roken, weinig beweging en veel suiker; door een ongezonde levensstijl heeft de gemiddelde inwoner uit een volkswijk zo’n veertien gezonde jaren minder dan de bewoner van wijken die soms maar een kilometer verderop liggen. In Beter! helpt Antoinette Hertsenberg vier inwoners van de volkswijk Voorstad in Deventer om een stuk gezonder te gaan leven. Welke obstakels komen zij tegen?

Tijdens de coronacrisis was het vaste prik op sociale media: complottheorieën over nieuwe wereldordes of vaccinaties met computerchips. Na corona blijkt ook de oorlog in Oekraïne weer een aanleiding voor complotten. In Filemon en de complotten gaat Filemon op zoek naar de mensen achter het complot. Want wie bedenken die verhalen en waarom?

Als koning Willem III in 1890 overlijdt, is zijn pas tienjarige dochter Wilhelmina de wettelijke troonopvolger. Maar door haar leeftijd duurt het nog acht jaar totdat ze officieel tot koningin wordt gekroond. Wat volgt is een vijftig jaar durende regeerperiode, met hoge toppen en diepe dalen, wereldoorlogen en een enorme economische crisis. In Wilhelmina duiken de makers van Andere tijden in het leven van de moeder des vaderlands.

