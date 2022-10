Vanavond op tv: Keuringsdienst van waarde en Secret duets

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor donderdag 27 oktober. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Keuringsdienst van waarde

NPO 3 - 20.25 uur

De panda lust er wel pap van en ook de mens spint er sinds kort garen bij: bamboe. Of het nou een romper betreft of een slip, mode van bamboe zou buitengewoon bijzonder zijn. Boterzacht, beschermend en bovenal reuze duurzaam. Want bamboe schiet nog sneller naar de hemel dan bonenstaak. Mooi, maar hoe doen ze het eigenlijk: van bikkelharde bamboe zulke zijdezachte stofjes spinnen? De Keuringsdienst bijt zich stuk op bamboetextiel en stuit op een verhaal dat je niet in de koude kleren gaat zitten.



Volledig scherm Verslaggever Pieter Hulst in de aflevering over bamboe van Keuringsdienst van waarde. © KRO-NCRV

Secret duets - start seizoen 2

RTL 4 - 20.30 uur

Echt warm liepen we niet voor het eerste seizoen van het van oorsprong Zuid-Koreaanse Secret duets. Na een veelbelovende start donderden de kijkcijfers uiteindelijk als een verkeerd gebakken soufflé in elkaar. Desondanks keert het programma gewoon terug voor een nieuw seizoen. Hierin probeert een panel van vier bekende zangvogels opnieuw te raden met welke mysterieuze BN’er ze een duet zingen. Jamai presenteert dit seizoen weer het programma.



Volledig scherm Jamai Loman als presentator van het zangprogramma Secret duets. © Tom Cornelissen

The Wolf's Call - filmpremière

RTL 7 - 20.30 uur

Veronica Superguide-score: ★★★★

De bemanning van een Franse duikboot moet de dreiging van een kernoorlog zien af te wenden, waarbij een grote rol is weggelegd voor de gevoelige oren van sonartechnicus Chanteraide (François Civil). Hij pikt een onbekend geluid op, denkt eerst dat het een walvis is, maar het blijkt iets veel gevaarlijkers te zijn. Sterk regiedebuut van de Franse diplomaat Antonin Baudry, die de draad van het verhaal helder houdt, ondanks de vele locaties en intriges. Het doet soms wat denken aan de duikbootklassieker The Hunt for the Red October en weet met minder budget een heel eind te komen.



Split

Paramount - 20.30 uur

Veronica Superguide-score: ★★★★

Drie meisjes worden wakker in een kelder. Ze blijken ontvoerd te zijn door de schizofrene Dennis (James McAvoy), die meerdere persoonlijkheden heeft. De hooggespannen verwachtingen na zijn geniale debuut The sixth sense en opvolger Unbreakable heeft regisseur Shyamalan niet waargemaakt: de films die volgden, werden voornamelijk afgefikt door de critici en veel volk kwam er ook al niet op af. Split is absoluut een stap voorwaarts: hij maakte in elk geval eindelijk weer een spannende, degelijke thriller.



2Doc: Code groen

NPO 2 - 22.18 uur

,,Onkruid bestaat niet”, roept Edwin als hij samen met zijn collega’s in de bosjes naast de tramrails zijn hark in distels, zevenblad en haagwinde zet. Vijf mannen en vrouwen in fluorescerende, oranje pakken kruipen op hun knieën door het groen. Niet alleen hun werkpakken hebben een alarmerende kleur, ook voor henzelf is het code oranje. Terwijl ze onze parken, perken en stoepjes van het onkruid ontdoen, proberen ze hun leven op de rails te krijgen en richting code groen te bewegen.