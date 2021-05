Vanavond op tv: Klassiekers met Kleinsma, Romeinse tragedies en Vacation

Foto's Beatrix ijverig met potten en planten voor NLdoet: ‘Fijn dat ik weer mocht werken’

29 mei Prinses Beatrix heeft zaterdagmorgen in Maartensdijk een helpende hand toegestoken in de tuin van het Thomashuis, een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een beperking. Dat deed ze in het kader van de nationale vrijwilligersactie NLdoet. Beatrix is daarvan een trouw deelnemer. ,,Fijn dat ik vanochtend weer mag werken”, zei ze bij de begroeting.