Vanavond op tv: Kopen zonder kijken, Chateau Bijstand en De roze supporters

Omdat er iedere dag heel veel te zien is op televisie, lees je hier iedere ochtend de kijktips voor vanavond. Dit zijn de aanraders voor maandag 16 mei. Bekijk hier de volledige tv-gids.

Next Level Chef

Nieuw programma

Net5 – 19.30 uur



Na MasterChef en Hell’s Kitchen pakt Gordon Ramsay het in de kookwedstrijd Next Level Chef anders aan. De vijftien kandidaten moeten hun kookkunsten vertonen op drie verdiepingen: op de bovenste kook je met de beste ingrediënten en apparatuur, terwijl je het in de kelder moet doen met goedkope mixers en de restjes van gisteren.

Kunst achter prikkeldraad

NPO 2 – 22.28 uur



Tijdens de Tweede Wereldoorlog belandden honderdduizenden joden, zigeuners, homo’s, Jehova’s getuigen en politieke tegenstanders van nazi-Duitsland in concentratiekampen. Toch ontstond er op deze plekken vol honger, ellende, geweld en dood ook kunst. In het driedelige Kunst achter prikkeldraad reist journalist Frank Westerman van Nederland naar eindbestemming Auschwitz in Polen, op zoek naar de creatieve nalatenschap van de gevangenen.

Volledig scherm Kunst achter prikkeldraad. © MAX

Chateau Bijstand

Laatste aflevering

SBS6 – 20.30 uur



Voor de familie Meiland zit de maand in de bijstand erop. De familie maakt zich klaar voor het evenement om donateurs te werven voor Stichting Babyspullen. Voor Maxime toch nog vervelend nieuws: ze test positief op corona.

Volledig scherm Chateau Bijstand. © William Rutten

Kopen Zonder Kijken

RTL 4 – 20.30 uur



Vera en Casper huren een klein appartement in de binnenstad van Leiden. Zij willen verhuizen en dus moeten er keuzes gemaakt worden. Maar er is een probleem: de twee hebben geen idee wat ze zoeken. Een appartement, nieuwbouwwoning of jaren ‘30-huis? Vera en Casper maakt het niet zo veel uit. Tijd voor het team om de perfecte woning te vinden.

De roze supporters

Nieuwe serie NPO 3 – 22.17 uur



Homoseksualiteit en voetbal, dat blijft voor sommigen een ingewikkelde combinatie. Toch lijkt er langzaam iets te veranderen, mede door de inzet van LHBTIQ+ supporters zelf. De roze supporters volgt in vier afleveringen een aantal van deze roze voetbalfans in hun pogingen om homofobie tegen te gaan.

Volledig scherm De roze supporters. © KRO-NCRV

