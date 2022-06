Vanavond op tv: Louisa & Rowan: op z’n Gooisch, Tenminste houdbaar tot en British Bake Off

Plate of Origin

Net5 – 19.25 uur



Vraag aan een willekeurige Vietnamees voor welk gerecht je hen wakker kunt maken, en het antwoord zal waarschijnlijk pho, bánh mi of mi quang zijn. Want stiekem vinden we allemaal onze eigen keuken tóch het allerlekkerst, zelfs al woon je in een heel ander land. In Plate of Origin gaan tien duo’s de culinaire strijd met elkaar aan om te laten zien dat de keuken uit hun land van herkomst de beste is. In de jury: Matt Preston en Gary Mehigan, van MasterChef, en Manu Feildel, van My Kitchen Rules.

Louisa & Rowan: op z’n Gooisch

TLC – 20.30 uur



Om erachter te komen of ze weggelegd zijn voor een leven vol glitter en glamour verruilen Louisa en Rowan hun huis in het Limburgse Steyl voor een villa in het Gooische Huizen. Maar is het stel wel geschikt voor een leven tussen kakkers en de nieuwe rijken?

Tenminste houdbaar tot

Nieuwe serie

NPO 1 – 20.33 uur



Jarenlang heeft Anna (Ricky Koole) met liefde haar carrière in de koelkast gezet om volledig in dienst te staan van haar gezin en de baan van haar man Paul (Ruben van der Meer). Nu de kinderen op het punt staan uit te vliegen, zijn Anna en Paul klaar om te genieten. Het is eindelijk Anna’s beurt, maar als haar lichaam plotseling dwingende tekenen van de overgang vertoont, ziet de toekomst er ineens een stuk minder rooskleurig uit.

The Great British Bake Off

Nieuw seizoen

NPO 1 – 21.06 uur



De voorganger van alle taarten-bak-wedstrijden begint als vanouds met de taartweek. Bij hun eerste kans om indruk te maken op de jury, moeten de bakkers twaalf perfecte mini-cakerollen maken. Na een echte klassieker als technische opdracht is het tijd voor het spektakelstuk: een taart die de wetten van de zwaartekracht moet trotseren.

My Feet are Killing Me

Nieuw seizoen

TLC – 21.30 uur



Ingegroeide teennagels, ontstoken likdoorns en schimmelinfecties; onze voeten krijgen heel wat te verduren door ons continue geloop in verkeerd schoeisel. Gelukkig laten podologen Ebonie Vincent en Brad Schaeffer zich er niet door uit het veld slaan. In deze eerste aflevering van het tweede seizoen staat Brad tegenover de grootste eeltknobbel uit zijn carrière.

