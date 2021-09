Vanavond op tv: Operatie Obesitas, Oases in de Lage Landen en De Geknipte Gast

Boerderij van Dorst

NPO 3 – 20.25 uur



De coronacrisis heeft extra duidelijk gemaakt dat we iets moeten veranderen aan onze manier van leven: minder consumeren en vriendelijker zijn voor de aarde. Raven van Dorst, die al jaren droomt van een leven op het platteland, neemt hun intrek in een vervallen boerderij waar die alles zelf gaat bestieren. Overigens niet in alleen, maar met de hulp van BN’ers, die twee dagen komen helpen en een nachtje blijven slapen.



De Geknipte Gast

NPO 2 – 21.10 uur



Er viel met de anderhalvemeterregel de afgelopen maanden weinig te knippen voor gelegenheidskapper Özcan Akyol. Ondanks het gebrek aan een knipbeurt bleef zijn kappersstoel volstromen met BN’ers. Ook in het nieuwe seizoen staan er weer veertien BN’ers te wachten om (verbaal) geknipt en geschoren te worden. Eus’ eerste klant: Danny.

Volledig scherm De Geknipte Gast met Özcan Akyol en Typhoon in eerder seizoen. © BNNVARA

Operatie obesitas

NPO 3 – 21.15 uur



Het aantal mensen met flink overgewicht dat het dieet inruilt voor een gastric bypass neemt toe. Maar is zo’n ingrijpende operatie nou wel echt een goed idee? In Operatie obesitas neemt rapper Willie Wartaal ons mee in de wereld van de maagverkleining.

Time

BBC First – 21.30 uur



Mark Hebden (Sean Bean) belandt in de gevangenis nadat hij per ongeluk over een man is gereden. Hij probeert zich staande te houden in een voor hem onbekende wereld. Ondertussen doet gevangenisbewaarder Eric Reid zijn best om de rust en orde bewaren. Zijn leven wordt overhoopgegooid als een van de gedetineerden ontdekt dat ook Erics zoon gevangen zit.

Oases in de Lage Landen

NPO 2 – 22.20 uur



Na zijn trip door het Midden-Oosten blijft Kefah Allush dit keer dichter bij huis. In Oase in de Lage Landen bezoekt hij plekken in Nederland, België en Duitsland waarvan de bewoners tegen de stroom in op zoek zijn naar hun eigen oase. Hij trapt z’n reis af in Wijk aan Zee, waar de inwoners al jarenlang strijden tegen de vervuilende staalfabriek Tata Steel.

