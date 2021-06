Vanavond op tv: Opstandelingen, Bad Skin Doctors en The Great British Bake Off

KijktipsOmdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor donderdag 24 juni.

Opstandelingen

NPO 2 – 20.25 uur



Al jaren belooft de gemeente Arnhem de woonbootbewoners van de Nederrijn een andere ligplaats, maar er gebeurt niets. Sophie volgt Marloes en Jeroen, die namens de woonbootbewoners de strijd aangaan.

Bad Skin Doctors

Nieuwe serie

TLC – 20.30 uur



In deze serie volgen we drie Nederlandse dermatologen die de heftigste huidaandoeningen weten te behandelen. Menno, Göran en Emmilia ontvangen in Alkmaar mensen met ernstige huidproblemen. In de eerste aflevering komt Alex langs, zijn hoofd zit onder de bulten. Ook Jeanette is ten einde raad: zij heeft een gat in haar wang.

Mr. Frank Visser doet uitspraak

SBS6 – 20.40 uur



Mr. Visser reist af naar een seniorenflat in Hardinxveld-Giessendam. Bewoonster Renée wordt gek van de geluidsoverlast van haar bejaarde bovenburen. De buren in kwestie, Gerrit en Adrie, zijn zich van geen kwaad bewust en zeggen op eieren te lopen om maar géén overlast te veroorzaken.

Volledig scherm Mr. Frank Visser is vanavond te zien op SBS6. © SBS6

Family Guy

Nieuw seizoen

Comedy Central – 21.00 uur



Vanaf de eerste aflevering van de serie konden de kijkers genieten van de sarcastische opmerkingen van baby Stewie. Met uitzondering van hond Brian leek niemand daar enige aandacht aan te besteden. In de eerste aflevering van het negentiende seizoen blijkt echter dat niemand hem kon verstaan. Wanneer Stewie vloekt in de kerk denkt iedereen dan ook dat het zijn eerste woordje is.

The Great British Bake Off

NPO 1 – 21.20 uur



Het is chocoladeweek. Als eerste opdracht mogen de bakkers achttien brownies maken. Daarna moeten ze een babka maken: een traditioneel Joods baksel met laagjes noten, chocolade en siroop. Tot slot moeten de bakkers witte chocolade verwerken in een grote taart.

Volledig scherm The Great British Bake Off is vanavond te zien op NPO 1. © Channel 4

