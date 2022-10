Vanavond op tv: Per Seconde Wijzer en Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor maandag 24 oktober. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Mijn vlakke land - eerste aflevering

NPO 2 - 18.27

Aan de vooravond van de Nationale Klimaatweek gaat Kefah Allush in Mijn vlakke land op zoek naar de persoonlijke verbondenheid die mensen voelen met de grond waarop ze wonen. Hij trapt de serie af in de provincie Zeeland, waar hij op sleeptouw wordt genomen door Boer zoekt vrouw-boerin Bertie.

Tim Knol en Kefah Allush in Mijn vlakke land. © EO

Per Seconde Wijzer - start seizoen 60

NPO 2 - 20.05

Het is naast spelletjesdino 2 voor 12 misschien wel de meest constante quiz van de Nederlandse tv. Want sinds oktober 1967 is er amper aan het format gesleuteld. Ja, presentator Berend Boudewijn werd in 1989 ingeruild voor Kees Driehuis, die in 2017 weer werd afgelost door Erik Dijkstra, maar daar blijft het dan ook bij. Die laatste keert vandaag terug met het vervolg van het zestigste (!) seizoen.

Presentator Erik Dijkstra in Per Seconde Wijzer. © Peter R. den Boef/BNNVara

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

NET5 - 20.30

Veronica Superguide-score: ★★★★

De gemene tovenaar Grindelwald (Johnny Depp) ontsnapt en Newt Scamander (Eddie Redmayne) wordt door een jonge Dumbledore (Jude Law) gevraagd er opnieuw achteraan te gaan. Het scenario is helaas iets te vol, met een nodeloos optreden van weer een nieuw fabelwezen. Maar het is weer heerlijk ronddwalen in de wereld van J.K. Rowling. Ook deze film ziet er prachtig uit, want tot in de puntjes verzorgd, met puike acteurs, goede effecten, mooie kostuums, en een spannend verhaal.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. © Warner

Bridge and Tunnel - start seizoen 2

FOX - 21.05

Jimmy Farrell en zijn vrienden groeien op in het New York van de jaren 80. Het arbeidersmilieu op Long Island waarin ze opgroeiden is een totaal andere wereld dan het hippe, rijke Manhattan aan de andere kant van de East River. Nu ze hun collegediploma op zak hebben komt die wereld voor sommigen van hen echter binnen handbereik. In het tweede seizoen van de Amerikaanse komische dramaserie zetten Jimmy en zijn ex-vriendin Jill zich schrap voor een ongemakkelijk weerzien. Ondertussen zoekt Pags een drummer voor de band van zijn zus en daarbij laat hij zijn oog vallen op Tammy.

God, Jesus, Trump! - start seizoen 3

NPO 2 - 22.19

Als rechtschapen christen, woonachtig op de Nederlandse Biblebelt, heeft Tijs van den Brink grote moeite met het stemgedrag van zijn Amerikaanse geloofsgenoten: ondanks een uit de hand gelopen pandemie, economische teruggang, protesten, persoonlijke schandalen en chaos na Black Lives Matter zien de meeste Amerikaanse christenen in Donald Trump nog steeds hun leider. Hoe kan dat?