Vanavond op tv: Pop22, Het M-woord en Mr. Frank Visser doet uitspraak

Ontwerper Mon­roe-jurk spreekt schande van Kim Kardashian

Bob Mackie, de ontwerper van de jurk die Marilyn Monroe in 1962 droeg toen ze president John F. Kennedy toezong voor zijn 45e verjaardag, is niet te spreken over het feit dat Kim Kardashian het iconische kledingstuk onlangs droeg tijdens het Met Gala in New York. Volgens Mackie ‘had dit nooit mogen gebeuren. Dit meldt Entertainment Weekly.

18 mei