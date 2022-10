Vanavond op tv: Postcode Loterij Eén Tegen 50 en Het Gouden Uur

Acteur Kevin Spacey wint slag rond aantijgin­gen seksueel misbruik

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey heeft een eerste slag gewonnen in de aantijgingen tegen hem over seksueel misbruik. Een man die beweerde als 14-jarige door Spacey te zijn belaagd, kreeg geen gelijk van de jury tijdens een proces in New York. De inmiddels 50-jarige Anthony Rapp kon niet bewijzen dat hij destijds, in 1986, ongewenst seksueel was benaderd, oordeelde de jury na ruim een uur beraad, melden Amerikaanse media.

