Vanavond op tv: Prinses Amalia - Tiener op weg naar de troon, URK! en Droomhuis gezocht

CupCakeCup

Nieuw seizoen

NPO 3 – 18.32 uur



Omdat samen nu eenmaal leuker dan alleen is, gaan Robèrt, Klaas en Remy in dit tiende seizoen van bakshow CupCakeCup niet op zoek naar het beste baktalent, maar naar het beste bakduo van het land. De komende twee weken gaan ze de strijd aan in tien speciale selectiebattles.

The Pale Horse

Nieuwe serie

BBC First – 20.00 uur



Na de dood van zijn vrouw heeft Mark Easterbrook (Rufus Sewell) zijn leven nét weer op de rit als in de schoen van een vermoorde dame een mysterieuze lijst met namen wordt gevonden. Ook Marks naam staat op deze lijst. De zoektocht naar de oorsprong van de lijst leidt hem naar The Pale Horse, een pub in Much Deeping. Dit dorpje lijkt idyllisch, maar blijkt de thuisbasis van drie vrouwen die ervan worden verdacht met hun gegoochel hele families de dood in te jagen. In zijn zoektocht naar een rationele verklaring, begint Mark te twijfelen aan zijn gezond verstand.

Droomhuis gezocht

Speciale uitzending

NPO 1 – 20.30 uur



Het is allemaal leuk en aardig, maar na elke aflevering van Droomhuis gezocht blijf je als kijker toch achter met een groot vraagteken. Oké, Gerard en Marianne kozen voor huis twee, en toen? Kwam er een tweede bezichtiging, een bod? In deze special zie je eindelijk wat de stellen doen als Sybrand huiswaarts keert. En Sybrand blijft overigens thuis, want vanaf volgende week speelt Dionne Stax voor vakantiemakelaar.

Volledig scherm Droomhuis Gezocht met Carrie ten Napel en Dionne Stax. © MAX

Prinses Amalia: Tiener op weg naar de troon

Net5 – 20.30 uur



Nog één nachtje slapen en dan is Prinses van Oranje, Amalia, officieel volwassen. Dat klinkt weliswaar geweldig, maar terwijl menig leeftijdsgenootje in het weekend in de lampen hangt, ziet de realiteit er voor prinses Amalia vaak anders uit. Hoe? De documentaire Prinses Amalia: Tiener op weg naar de troon geeft een uniek inkijkje in het leven van onze toekomstige koningin. Lees hier het exclusieve interview met Claudia de Breij over de biografie die ze schreef over Amalia.

URK!

SBS6 – 21.30 uur



Je kunt veel zeggen over Urk, maar saai is het er nooit. Rotondes vliegen in brand, net als coronateststraten. En over brand gesproken: het diepgelovige vissersdorp geldt door de lage vaccinatiegraad vaak als een van de grootste coronabrandhaarden van het land. Toch zijn de inwoners onverminderd trots op hun Urk. Zo ook de bejaarde zusters Grietje en Eltje, die hun rollators nog altijd fier over de dijk rollen in het vervolg van seizoen 4.

