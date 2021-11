Vanavond op tv: PSV - Sturm Graz (Europa League), Ik vertrek en 100 dagen in je hoofd

Veel blessure­leed bij PSV en ook corona is terug in de selectie van Roger Schmidt

PSV kent in aanloop naar het competitieduel met Vitesse van zaterdagmiddag behoorlijke zorgen. Trainer Roger Schmidt gaf vrijdag een update over de situatie in zijn selectie, waarbij het meest verrassende nieuws was dat Philipp Max voorlopig ontbreekt. Hij testte afgelopen week positief op corona en moet daardoor buiten de selectie blijven.

19 november