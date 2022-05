Vanavond op tv: Race om de Ringen, The Passion Hemelvaart en De Bevers

Mr. Frank Visser doet Uitspraak

SBS6 – 20.30 uur

In Haarlem is er ruzie tussen Peter en zijn buren Tineke en Frans. De inzet: een eik. Die veroorzaakt met z’n vallende bladeren en eikels zoveel overlast, dat de boom wat Peter betreft zo snel mogelijk verdwijnt. Tineke en Frans peinzen er niet over om hun eik te kappen en beweren dat Peter hen terroriseert. Zo zou hij hun kat in een kliko hebben opgesloten en draait hij keiharde muziek als hun dochter piano speelt. Inmiddels zijn de emoties zo opgelopen dat Frans zijn buurman een blauw oog heeft geslagen.

Race om de Ringen

Nieuw programma

RTL 4 – 20.30 uur

In een kruising tussen de ultieme relatietest en een diplomatiek steekspel gaan zes verloofde koppels in Jordanië met elkaar de strijd aan om de huwelijksreis van hun dromen in de wacht te slepen. Verwacht geen vijssterrenresorts, rozenblaadjes of feestjurken; in de slopende afvalrace, onder leiding van ceremoniemeester Beau van Erven Dorens, wordt het niets minder dan afzien.

De Bevers

Nieuwe realityserie

RTL 5 – 20.30 uur

John de Bever maakte begin jaren tachtig een doorbraak als zanger, verruilde de microfoon voor een glansrijke zaalvoetbalcarrière om in 2006 terug te keren in de spotlights. Maar ondanks een rits aan hits maakte het gros van het land vorig jaar pas met hem kennis toen hij zich onsterfelijk maakte in Expeditie Robinson. In De Bevers zetten John en zijn partner annex manager Kees de deuren van hun Brabantse optrekje open om ons mee te laten genieten van hun leven.

Dit is de kwestie

NPO 2 – 20.26 uur

Tijs van den Brink, Margje Fikse en Kefah Allush zetten de schijnwerpers in Dit is de kwestie op morele dilemma’s. In de eerste aflevering vraagt het trio zich af hoe het nu eigenlijk gesteld is met de vechtbereidheid en vaderlandsliefde in Nederland. Verzetten wij ons, net als de Oekraïners, tegen een eventuele bezetter of vluchten wij naar een veilig gebied?

The Passion Hemelvaart

NPO 1 – 20.33 uur

Na het succes van The Passion werken KRO-NCRV en de Protestantse Kerk opnieuw samen om een nieuw hoofdstuk aan het levensverhaal van Jezus toe te voegen. Want hoewel Jezus op Witte Donderdag werd gekruisigd, was Zijn verhaal nog niet klaar. In The Passion Hemelvaart is het Maria Magdalena (Kim-Lian van der Meij) die als eerste ontdekt dat het graf van Jezus leeg is en vervolgens een bijzondere boodschap ontvangt.

