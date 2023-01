Vanavond op tv: Sinan op zoek naar het paradijs, Meiden die rijden en Murky skies

Nog steeds model, maar niet langer prins: Deense Nikolai geeft eerste interview na verlies van titel

Het stof rond Netflixreeks Harry & Meghan is amper neergedaald, of daar is de volgende koninklijke documentaire al. In Min Egen Kurs (‘Mijn Eigen Koers’) op de Deense zender TV 2 vertelt Nikolai (23) openhartig over zijn leven binnen het Deense koningshuis vlak nadat de prins zijn koninklijke titels moest inleveren van zijn grootmoeder, koningin Margrethe. ,,De rest van mijn leven zal ik trots zijn op de jaren dat ik prins mocht zijn”, zegt Nikolai.

