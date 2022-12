Vanavond op tv: Sint & de Leeuw, The Dog House en Familie Gillis: Massa is Kassa

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor maandag 5 december. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Sint & de Leeuw

NPO 3 - 20.25 uur

Hoe hij het heeft geregeld is de vraag, maar precies op het gillend drukke hoogtepunt van het heerlijke avondje vindt Sinterklaas tóch weer even de tijd om ook te schuddebuiken met Paul de Leeuw en zijn gasten. Nu maar hopen dat de goedheiligman in zijn haast niet met zijn paard Ozosnel van een dak glijdt.

Embarrassing Bodies - start seizoen 10

RTL 5 - 20.30 uur

Schimmel op intieme plekken, een open been of een rug vol witte koppen; niets is het opgefriste medische team van Embarrassing Bodies te gortig. Dr. Jane krijgt dit keer een patiënt op het spreekuur wier vaginawand scheurt bij een vrijpartij. Dr. Anand heeft zijn handen intussen letterlijk vol aan een patiënte die door de meters aan overtollige huid niet meer met haar kind kan spelen.

Familie Gillis: Massa is Kassa - start seizoen 9

SBS6 - 20.30 uur

Op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel was het in mei hommeles toen Peter Gillis zijn handen en tanden in zijn vriendin Nicol zette. Hoewel zij geen aangifte deed, deed het Openbaar Ministerie dat op basis van het politierapport wél en moet Peter zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. Zijn losse handjes hadden overigens geen enkele invloed op de kijkcijfers van het achtste seizoen van Massa is Kassa, waardoor SBS6 subiet nóg een seizoen bestelde.

Volledig scherm Peter Gillis. © Talpa

The Dog House - start seizoen 2

NPO 3 - 22.24

Het leek zo leuk, een hond in huis. Maar drie keer per dag door weer en wind met riem en poepzak, dat was iets te veel van het goede. En dus werd het dier zonder pardon naar het asiel gestuurd. Ook in het tweede seizoen van The Dog House proberen de medewerkers van Woodgreen Pets Charity een roedel in de steek gelaten viervoeters aan een nieuw baasje te helpen. Komen zij daarmee weer op hun pootjes terecht?

Volledig scherm Hondje Kev en Katie in The Dog House. © VRT

Impossible Engineering - start seizoen 5

RTL Z - 22.30

Je staat er nauwelijks bij stil als je je drol met één druk op de knop door de pot spoelt, maar de weg naar de zuivering door het waterschap blijkt er eentje vol opstoppingen, bochten en afslagen. In Londen krijgt een aantal knappe koppen de opdracht een 32 kilometer lange gang onder de eeuwenoude straten van de Britse hoofdstad te boren voor een nieuw superriool. Maar waar begin je dan met boren?