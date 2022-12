Vanavond op tv: Snel met Miljuschka kerst, Tussen kunst en kitsch en The Net: promised land

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor maandag 12 december. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Snel met Miljuschka kerst - eerste aflevering

24Kitchen - 18.00 uur

Niet iedereen heeft tijd (of zin) om op eerste kerstdag een kalkoen te villen, vullen en vervolgens zeven uur lang te bedruipen. Om niet voor de zoveelste keer een garnalencocktail of minirundvleespasteitjes met ragout-uit-blik op tafel te hoeven zetten, tovert Miljuschka een aantal razend­snelle, maar niet minder smakelijke kerstrecepten uit haar culinaire hoge hoed.



The Net: promised land - eerste aflevering

FOX - 20.00 uur

Het leven van de Duitse advocate Lea staat op zijn kop wanneer haar verloofde, voetbalscout David, voor haar ogen sterft. Op dezelfde dag wordt ook een vriend van voetbalhooligan Marcel over de kling gejaagd. Is er een verband tussen de zaken? De zoektocht van gelegenheidsduo Lea en Marcel leidt al snel naar de hoogste rangen van het internationale voetbal, waar Jean Leco (Raymond Thiry), een man die vastbesloten is om een wereldwijde voetbalcompetitie op te richten, letterlijk over lijken gaat.



2Doc: Het laatste woord

NPO 2 - 20.25 uur

Almeloër Jurriën ten Cate leert in 2012 op een datingsite de Tunesische Marwa kennen. De vonken vliegen er vanaf en niet veel later trouwen ze. Maar als de verblijfsvergunning van Marwa wordt geweigerd, verslechtert de relatie. Op 27 december 2013 eindigt het huwelijk letterlijk met een klap als Marwa vanaf de derde verdieping van een hotel haar dood tegemoet valt. Jurriën wordt in 2015 veroordeeld tot twintig jaar cel, nadat de rechter alles wat hem vrij zou kunnen pleiten onder het tapijt veegt. In Het laatste woord gaat Jessica Villerius op onderzoek uit.



Tussen kunst en kitsch

NPO 1 - 21.21 uur

Een orgelornament houdt de gemoederen in het Jopie Huisman Museum in het Friese Workum bezig. Het ornament, gemaakt door beeldhouwer en sierstucwerker Jan van Slogteren, sierde ooit het orgel van de St. Bavokerk in Haarlem, maar moest vervangen worden toen een roedel boktorren de tanden erin besloot te zetten. Intussen taxeert kunsthistoricus Rob Driessen een bronzen beeldje, dat waarschijnlijk Selene, de Griekse maangodin, voorstelt. Hoeveel is het werk van de Bossche beeldhouwer Auguste Manche exact waard?



Volledig scherm Frits Sissing als presentator van 'Tussen Kunst en Kitsch'. © Foto: Michel Schnater

Christmas from above - special

National Geographic - 22.00 uur

Van een vuurwerkevenement in de Alpen en een rendierkudde in Finland tot de trein van lichtjes aan de Engelse kust en het buitengewoon logistieke huzarenstukje in het postkantoor van de Kerst­­­man; de drones van From above vliegen in deze kerstspecial over een aantal bijzondere locaties die tijdens de donkere dagen voor kerst zelfs nóg specialer worden