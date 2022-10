Vanavond op tv: Tegenlicht en Gold Rush

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor maandag 10 oktober. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Find It, Fix It, Sell It - Start seizoen 3

Discovery - 19.30

Wat de American Pickers doen in Amerika, doen Henry Cole en Simon O’Brien in Groot-Brittannië. De mannen speuren de gekste plekken af op zoek naar waardevolle spullen om ze op te knappen en door te verkopen. Tijdens de zoektocht worden ze regelmatig geholpen door gastpresentatoren, zoals Max McMurdo, die in deze aflevering samen met Simon naar Surrey reist. Daar kijken ze rond bij de unieke verzameling oude auto’s en motoren van een voormalig geoloog. Max laat zijn oog vallen op een oude zijspan en wil daar een boot van maken.

Gold Rush - Start seizoen 13

Discovery - 20.30

Parker Schnabel is een echte golddigger en zo’n potje vol goud is dagelijkse kost voor de avonturier. Voor zijn 24ste jaar had hij namelijk al meer dan 13 miljoen dollar aan goud opgegraven! Met de realityserie Gold Rush heeft hij ook goud in handen en in het dertiende seizoen is de winter voorbij, waardoor er weer naar het waardevolle edelmetaal gezocht kan worden.

Volledig scherm Gold Rush Alaska seizoen 13. © discovery

Hollandse Makelaars aan de Costa - Eerste aflevering

RTL 5 - 20.30

Voor veel Nederlanders is Spanje het ultieme vakantieland. Sommige mensen worden zelfs zo verliefd op de Spaanse Costa dat ze niet meer weg willen en er een huis kopen. Maar je zuurverdiende centen uitgeven in het buitenland is niet zonder risico, dat zien we wel in een gemiddelde aflevering van Ik Vertrek. Om de aankoop van een Spaanse casa goed te laten verlopen, zijn Nederlandse makelaars actief in Spanje. Zij geven in deze realityserie een kijkje in hun dagelijks leven.

Tegenlicht

NPO 2 - 22.19

De verwachting is dat in 2040 een derde van de Nederlandse bevolking grijs is en zorg nodig heeft. De bejaarden van de toekomst zien het nu al niet zitten om in een tehuis gepropt te worden door de kinderen. Daarom wordt er door enkele knappe koppen alvast nagedacht over een alternatief. Zo is er een idee voor Buurtwonen, een Meergeneratiehuis en het Knarrenhof, waar senioren samen kunnen wonen in een hofje.

Volledig scherm Een beeld uit een aflevering van Tegenlicht over samen grijs worden. © VPRO

Reizen Waes Nederland - Start herhalingen

NPO 3 - 22.20

Tom Waes heeft over de hele wereld gereisd en daar mooie programma’s over gemaakt, maar zijn avonturen in Nederland blijven het leukst. In deze aflevering trekt de Belgische presentator door Flevoland. Daar gaat hij langs bij de familie van een van de eerste superboeren die daar een leven opbouwde. Tom brengt daarna een bezoek aan het Urker Mannenkoor en dit maakt een grote indruk op hem. Ook leert hij alles over meditatie en yogisch vliegen.