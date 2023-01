Vanavond op tv: The daily show, Gort over de grens en Factcheckers

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor woensdag 18 januari. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Gort over de grens - start seizoen 7

20.25 uur - NPO 2



Wijnkenner Ilja Gort blijft dit seizoen opnieuw binnen de Franse landsgrenzen en begint zijn roadtrip in de Alpen. In de Haute-Savoie bezoekt hij een koeienbellenmaakster, rijdt hij een deel van de Tour de France, blaast hij op een vijf meter lange alpenhoorn, drinkt hij alpenwijn met een jong koppel dat zich heeft teruggetrokken op de top van een alp én probeert hij met een echte goudzoeker goud uit een rivier te halen.

Volledig scherm Ilja Gort met de plaatselijke bakker in Tarn in 'Gort over de grens'. © AVROTROS

The daily show

20.30 uur - Comedy Central



Arjen Lubach heeft een veel geleerd van The daily show. Het satirische praatprogramma werd jarenlang gepresenteerd door Jon Stewart, die er met zijn bijtende maatschappijkritiek een fenomeen van maakte. In 2015 werd hij opgevolgd door Trevor Noah, die na een voorzichtige start inmiddels prima op zijn plek is. Met een glimlach geeft hij vlijmscherp commentaar op alles wat fout gaat in de VS.

Factcheckers - geldspecial

20.45 uur - Eén



Hoe gemakkelijk kun je extra geld bijverdienen? Hoe gewiekst gaan sommige online kredietverstrekkers te werk en zijn juweliers wel altijd even eerlijk bij het aankopen van juwelen? In een geldspecial van het Vlaamse Factcheckers proberen Britt, Jan en Thomas een antwoord op deze vragen te krijgen. In hun zoektocht naar de waarheid moeten ze zelf in de wereld duiken, trekken ze undercover met een juwelenkist naar goudopkopers én komen ze terecht in een situatie vol oplichting.

Volledig scherm Britt Van Marsenille en Jan Van Looveren in de geldspecial van 'Factcheckers'. © VRT

Dna onbekend - start seizoen 8

21.22 uur - NPO 1



Na Caroline Tensen en Dionne Stax gaat Marlijn Weerdenburg op pad om onduidelijke familiestambomen te onderzoeken. Maar Marlijn blijft niet alleen in Nederland, Dna onbekend gaat dit achtste seizoen ook internationaal. Zo vermoedt de geadopteerde Lisa dat haar biologische moeder en zus niet écht familie zijn. Marlijn en haar onderzoek geven duidelijkheid.

Vervolgd - eerste aflevering

23.10 uur - NPO 2



Met een priester in een speedboot door kartelgebied in Colombia of met de enige overlevende van een IS-aanval langs de graven van zijn familieleden en dorpsgenoten in Irak. In de vijfdelige serie Vervolgd bezoekt Jurjen ten Brinke onderdrukte gelovige minderheden in Colombia, Irak, Maleisië en Bangladesh.