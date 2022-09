Vanavond op tv: The Good Liar en La Brea

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor dinsdag 27 september. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

La Brea - Eerste aflevering

Net5 - 20.30

De familie Harris krijgt de schrik van z’n leven als moeder Eve en zoon Josh samen met honderden andere mensen, auto’s en gebouwen in een gigantisch zinkgat storten en in een soort mysterieuze oerwereld terechtkomen. Terwijl vader Gavin en dochter Izzy er in Los Angeles achter proberen te komen wat er in hemelsnaam is gebeurd, proberen Eve en Josh met de overige overlevenden samen te werken om dit krankzinnige noodlot ongedaan te maken.

2Doc: Ongepland

NPO 2 - 23.18

Wat als je 37 bent en je eierstokken al een paar jaar flink aan het rammelen zijn? Tijd om de koe bij de horens te vatten en te stoppen met de pil? Maar hoe wenselijk is het om zwanger proberen te raken van een man zonder hem te vertellen dat dit de strekking van de vrijpartij is? In de docu Ongepland gaat Janetta Ubbels te rade bij drie mannen die er op deze manier ‘ingeluisd’ zijn. Hoe reageerden zij toen werd verteld dat er een spruit op komst is?

Extraordinary Stories Behind Everyday Things

Discovery - 21.30

Van banjo’s en surfplanken en lp’s en jelly beans; in Extraordinary Stories Behind Everyday Things duiken we in het productieproces van een aantal iconische Amerikaanse producten. De serie trapt af met de oer-­Amerikaanse honkbal­­handschoen. Het Texaanse bedrijf Nocona naait ze al sinds de jaren 30 in elkaar en doet dat nog altijd op dezelfde plek.

Volledig scherm Extraordinary Stories Behind Everyday Things, Nocona fabriek in Texas. © Citizen Pictures

The Good Liar (2019)

SBS9 - 20.30

Veronica Superguide-score: ★★★☆☆

Schijn bedriegt, zeker in The Good Liar. Roy Courtnay (Ian McKellen) lijkt een eenzame, oude baas die via internet­dating een nieuwe liefde zoekt. Als hij de rijke weduwe Betty McLeish (Helen Mirren) aan de haak slaat, blijkt hij maar op één ding uit: haar geld. Lees hier meer over de thriller.

Volledig scherm Ian McKellen en Helen Mirren in een scène van The Good Liar. © AP/Warner Bros. Pictures

Midway (2019)

RTL 7 - 20.30

Veronica Superguide-score: ★★★☆☆

Met een budget van 95 miljoen dollar pakt regisseur Roland Emmerich groot uit om de zeeslag tussen de VS en Japan uit 1942 in beeld te brengen. In december 1941 dachten de Japanners dat ze de Amerikaanse vloot Pearl Harbor geheel tot zinken te hebben gebracht. Echter weet de Amerikaanse marine zich te herstellen en in juni 1942 gaan de twee opnieuw met elkaar de strijd aan, dit keer om het strategische eiland Midway in de Stille Oceaan. Met o.a. Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson en Luke Evans.