Vanavond op tv: The Meg, De Bauers: Bestemming onbekend en Het Uur van de Wolf

The Meg Première Veronica – 20.30 uur Een onderzeeër wordt aangevallen door een enorm wezen dat voorheen als uitgestorven werd beschouwd: de megalodon. Gestrand op de bodem van de oceaan is diepzeeduiker Jonas Taylor (Jason Statham) hun enige redding. Lees hier onze recensie van The Meg.

Kinderen kopen een huis Aflevering 4 SBS6 – 20.30 uur De familie Struik met dochter Bente (11) woont in Amersfoort. Haar ouders dromen eigenlijk al heel lang van een groot stuk grond. Ze willen het echte buitenleven, maar Bente ziet dat niet zitten. Lees hier meer over het programma.

The Grand Party Hotel

Nieuwe serie

RTL Z – 20.30 uur



Documentaireserie waarin we een kijkje nemen achter de deuren van het populaire The Shankly Hotel in Liverpool. Dit gunstig gelegen hotel beschikt over ruime suites, waardoor het een populaire feestlocatie is voor groepen en families. De feesten en partijen zorgen ieder weekend voor om en nabij de zevenhonderd incheckende gasten.