Vanavond op tv: The Roast of Famke Louise, Vandaag Inside en Vienna Blood

Penoza: The Final Chapter

The Roast of Famke Louise

Na Gordon, Giel Beelen, Johnny de Mol, Ali B en Hans Klok is vlogger Famke Louise de volgende BN’er die het middelpunt is van de jaarlijkse The Roast van Comedy Central. Onder andere Dolf Jansen, Maik de Boer en Joke Bruijs leggen de BN’er een aantal harde grappen voor. Opper-roaster Peter Pannekoek zit vol in de voorbereiding: ,,Ik moet nog even uitzoeken wie ze is en of ze ooit iets gepresteerd heeft, maar ik had gewoon belachelijk veel zin om te roasten, want het is te lang geleden!”