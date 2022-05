Vanavond op tv: Tussen kunst en kitch, Nationale herdenking en Onverzettelijke onderduikdorp

Nationale herdenking 2022

NPO 1 - 18.45 uur



Na twee sobere corona-edities, waarin Willem-Alexander en Máxima er zo goed als alleen voor stonden, is er dit keer weer publiek welkom op de Dam. De herdenkingsavond begint als vanouds in de Nieuwe Kerk, waar historicus en voormalig Andere tijden-presentator Hans Goedkoop de 4-mei voordracht houdt. Daarnaast is er aandacht voor één van de kransleggers: de inmiddels 99-jarige verzetsheld Reinco Hietink.

Nieuwlande - Onverzettelijke onderduikdorp

NPO 2 - 20.45 uur



Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten, grotendeels dankzij de inspanningen van Johannes Post, meer dan honderd joden ondergedoken in het Zuid-Drentse gehucht Nieuwlande. Deze heldenmoed leverde de inwoners in 1985 collectief de Yad Vashem-onderscheiding op. In Onverzettelijk onderduikdorp gaat Martijn Bink op zoek naar het verhaal achter het verzet in dit kleine dorp. Want waarom waren de inwoners bereid om met gevaar voor eigen leven onbekenden te helpen?

Tussen kunst en kitsch

NPO 1 - 21.00 uur



Frits en het programma Tussen kunst en kitsch strijken dit keer neer in het Bonne­fanten museum in Maastricht, waar kunsthistoricus Paul van Rosmalen een schilderij van Blanche Camus onder ogen krijgt. Deze uitgesproken Franse vrouwelijke kunstenaar werd vooral bekend om haar landschappen en wordt gezien als een ʻpetit-maîtreʼ. Maar houdt dat in dat haar werk ook flink wat geld waard is?

Steenrijk, straatarm België

Nieuw seizoen

Net5 - 21.30 uur



In Kontich, een dorp in de schaduw van Antwerpen, staat de enorme villa van de Gillias. Het vijfkoppige gezin laat het breed hangen; iedere week wordt er maar liefst 1.250 euro uitgegeven. Dat is anders bij de familie Frans, die het tegenovergestelde doet van breed leven. Maar liggen hun levens echt zo ver uit elkaar?

Strangers Making Babies

Nieuwe serie

Net5 - 22.30 uur



Wat als je het liefst een baby wil verzorgen, maar je de ware nog niet bent tegengekomen? Wat als je niets liever wil dan de vroege zaterdagochtend op het voetbalveld doorbrengen, maar er geen kind is om voor te juichen? In Strangers Making Babies worden volslagen onbekenden aan elkaar gekoppeld om samen een kind op de wereld te zetten en zo de gezamenlijke kinderwens te vervullen.

