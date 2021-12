Vanavond op tv: vtwonen weer verliefd op je huis, Plane Crash Recreated en Tussen kunst en kitsch

Sister Wives

Nieuw seizoen

TLC – 20.30 uur



Hoewel Christine het polygame bijltje er onlangs bij neer heeft gegooid, lijkt het bij de start van het tiende seizoen van Sister Wives nog allemaal koek en ei tussen Kody en zijn vrouwen. Hoewel… Niet alleen de fysieke afstand door de verbouwing zorgt voor ellende, het coronavirus doet er nog een flinke schep bovenop. Want terwijl de ene bijvrouw doodsbang is voor het virus, is de ander ervan overtuigd dat God voor de nodige bescherming zorgt.

Plane Crash Recreated

Discovery – 20.30 uur



In een half jaar tijd verongelukten twee Boeings 737 Max, waarbij alle inzittenden om het leven kwamen. Het team van Plane Crash Recreated richt zijn visier op Lion Air vlucht 610, die op 29 oktober 2018 kort na vertrek vanaf de luchthaven Soekarno-Hatta in Jakarta in de Javazee stortte. Lag de oorzaak van de crash volledig aan het falende MCAS, het systeem dat de invalshoek van een vliegtuig bijstuurt, of had de crew het toestel toch veilig aan de grond kunnen zetten?

Vtwonen weer verliefd op je huis

SBS6 – 20.30 uur



Broer en zus, Thijs en Roos, gaan samenwonen in een appartement in Tilburg. Qua indeling komen ze er niet uit. Thijs wil namelijk een minimalistische kantoorsetting en Roos wil kleur en gezelligheid.

Knives Out

Veronica – 20.30 uur



Wanneer de bekende misdaadschrijver Harlan Thrombey vlak na zijn 85e verjaardag dood op zijn landgoed wordt gevonden, wordt de nieuwsgierige en charmante rechercheur Benoit Blanc (Daniel Craig) ingeschakeld om zijn dood te onderzoeken.

Tussen kunst en kitsch

NPO 1 – 20.33 uur



In het Aviodrome in Lelystad krijgt expert Titia Reuser een hanger in handen. En het is niet zomaar een hanger: het sieraad werd ontworpen door Carl Bacher in stijl van de Egyptian revival eind negentiende eeuw. Met stenen van robijn, diamant en smaragd lijkt de eigenaar een schat om haar hals te hebben bungelen, maar is dat ook echt het geval?

