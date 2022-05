Vandaag Inside vanaf maandag weer te zien, mét Derksen

Nu pas blijkt dat Johan Derksen niet is opgestapt vanwege de mediarel, maar omdat het trio geen rugdekking kreeg van de Talpa-directie. Die plooien zijn nu gladgestreken. Derksen stapte vervolgens op en Genee en Van der Gijp verklaarden zich solidair. Intussen is er achter de schermen hard gewerkt aan een terugkeer van het programma, omdat het één van de best scorende programma’s van SBS 6 is.

Eind april ontstond een storm van protest en verontwaardiging in Nederland, nadat Derksen in het dagelijkse programma een anekdote had verteld van zo'n vijftig jaar geleden, uit de tijd dat hij nog bij Veendam voetbalde. Hij zou een bewusteloze, dronken vrouw met een kaars hebben gepenetreerd. Later corrigeerde hij dat en vertelde dat hij de kaars rechtop tussen haar benen had gezet. De avond daarna zei Derksen met de show te willen ‘kappen’.



Derksen zegt nu echter niet te zijn opgestapt vanwege alle boze reacties. ‘Tegen al die hysterische reacties ben ik wel bestand. Pissige columnisten en opgewonden dames aan talkshowtafels die leeglopen kan ik ook wel hebben. Ik kan wel tegen een stootje. Maar als je met de rug tegen de muur staat, verwacht ik wel wat steun van de Talpa-directie, daar heb ik echter niets van gemerkt.’



‘Nadat ik twee avonden achtereen mijn spijtbetuigingen uitte, meldde onze directeur vlak voor de uitzending dat de directie de volgende dag zou vergaderen over het programma dat voor ons in de plaats zou komen. Met andere woorden: nogmaals je excuses aanbieden. Paul Römer vertelde op de radio dat het programma niet meer van deze tijd was en John de Mol keurde een gênant persbericht goed, waarin aangekondigd werd dat ik ’s avonds opnieuw excuses zou aanbieden. Ik blíjf niet aan de gang. Ik ben aan een verhaal begonnen van vijftig jaar geleden, halverwege wist ik niet meer hoe het precies was gegaan. Toen heb ik er, in de sfeer van het programma, een smeuïg eind aan geluld. Helemaal fout, ik neem alle schuld op me’, aldus Derksen.

Bedolven onder kritiek

‘De Snor’ werd bedolven onder kritiek. Sponsors trokken zich terug en tafelgaste Roos Schlikker zegde haar medewerking op, terwijl het Openbaar Ministerie verklaarde een onderzoek in te stellen. Ik kan niet ontkennen dat ik enige onrust veroorzaakte’, zegt Derksen. ‘Maar De Mol wist wie hij binnenhaalde. Hij wilde spraakmakende televisie en goede kijkcijfers, daar zorgen wij voor. Hij wist ook, dat we af en toe voor een relletje zorgen. Ik begrijp wel, dat hij de laatste tijd wel erg veel bagger over zich heen krijgt, maar ik verwacht van de Talpa-baas, dat hij zich niet laat beïnvloeden door een hetze op social media.’

Pittig gesprek

De impact van het programma was dusdanig, dat het trio afgelopen zondag uitgenodigd werd bij de Talpa-directie, John de Mol, Erland Galjaard en Marco Louwerens, in het hoofdkantoor in Laren. ‘Het was een pittig en goed gesprek’, stelt Derksen. ‘De meningen en standpunten stonden haaks op elkaar, al ontstond er in het verloop van het gesprek wel meer begrip voor elkaars standpunten. De Mol benadrukte, dat hij wel achter ons stond, omdat hij ons niet cancelde. Wij hadden zelf de handdoek in de ring gegooid. En de directie maakte duidelijk, dat ze het programma graag wilde hervatten, maar geen enkel directielid was bereid aan de talk show tafel plaats te nemen om de gang van zaken nog eens te analyseren.’

Door de rel is Derksen wel al zijn hobby’s kwijt. Radio Rijnmond, Radio West en RTV Noord-Holland stopten met zijn radioprogramma, hij toerde al jaren met een theater show door het land, die meteen werd gecanceld en uit bij het bluesfestival in Grolloo werd hij buiten de deur gezet. ‘Ik wist binnen een dag wie mijn echte vrienden zijn’, zegt hij. ‘Alleen Arrow Rock, RTV Drenthe en John de Bever zijn me trouw gebleven. Alle andere baasjes hebben zich laten leiden door onderbuikgevoelens en op basis van emoties een politiek correcte beslissing genomen voor de bühne. Daar ben ik wel van geschrokken, het was maar een hobby, ik deed alles pro deo, maar wel met veel liefde en plezier. Vroeger kreeg je een draai om je oren na een uitglijder, nu word je vernietigd. Om misverstanden te voorkomen, ik ben geen martelaar of slachtoffer. Tijl Uilenspiegel zei het al, ze hebben een hekel aan me, maar daar heb ik het naar gemaakt.’

Nadat het trio was opgestapt, kantelde de publieke opinie. Plotseling regende het steunbetuigingen. Ook dat is Derksen niet ontgaan. ‘De postbode in Grolloo had drukke dagen. Als ik per brief werd betaald, liep ik binnen, zei hij. De cancel- en woke beweging maakt veel lawaai. Dat geldt ook voor de structureel gekwetsten. Onze doelgroep bestaat grotendeels uit de zwijgende meerderheid. Mensen die nooit een platform krijgen om hun mening te ventileren. Na verloop van tijd bleek die groep veel groter dan de al die druktemakers. Ik ben bedolven onder mails, brieven, bloemen en sigaren. Het waren hartverwarmende reacties, mijn dank daarvoor. Om al die mensen een plezier te doen en alle tegenstanders de indruk te ontnemen dat ze gewonnen hebben, ben ik bereid weer aan te schuiven. En dat doe ik ook een beetje om Miss Arrogantie 2022, Sigrid Kaag, te pesten.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment:

Wat vind jij?

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.