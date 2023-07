Vandaag op de Zwarte Cross: meezingen met Snelle, høken met Mooi Wark en rooie oortjes bij erotisch dialectverhaal

De Zwarte Cross opent vrijdag voor het eerst de deuren voor dagbezoekers. Nadat de campinggasten er donderdag al zowat een hele festivaldag op hebben zitten, openen de poorten voor dagjesmensen vandaag om 10.00 uur. Eén ding is zeker: vervelen is geen optie.

Het programma voor de vrijdag is bomvol én veelbelovend.



De vroege vogels kunnen om 10.00 uur al meteen los op de crossbaan, als de uitbundig uitgedoste wagens van de Zwaargewichtklasse hun ronde over de baan rijden. De crossliefhebber komt sowieso aan zijn trekken vandaag, want er zijn races tot 17.30 uur. Met ook serieuze sport, zoals de crossers in de 50 en 125 cc-klassen.

Om 13.30 uur staat Snelle op het hoofdpodium. De uit Gorssel afkomstige zanger speelt bijna in zijn achtertuin en maakt voor de tweede keer op rij zijn opwachting op de Zwarte Cross, na het succesvolle optreden van vorig jaar met Suzan & Freek.

Høken op de Zwarte Cross

Høken (een kreet van de popgroep Normaal, dat ‘uit je bol gaan’ betekent) hoort er ook bij op het Achterhoekse festival en dat kan vandaag twee keer: Mooi Wark speelt om 12.45 uur in de Megatent en daar staat ’s avonds om 21.15 uur ook Høken met de Heinoos op het programma.

Volg alles over de Zwarte Cross in woord en beeld het hele weekend op dg.nl/zwartecross Gooi je liever de heupen los, dan moet je om 20.00 uur in de Discotent zijn als Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof losgaan met een liefst drie uur durende discoset.



En voor wie het niet wist: ook Supertramp, Oasis en Bruce Springsteen zijn te horen op de Zwarte Cross. Wie zijn ogen sluit in de Undercovertent hoort het verschil met het echte werk amper.



Ga je voor het hardere werk, dan moet je je om 21.45 melden bij de Dansvloer. Daar speelt eerst het duo Jones & Stephenson een set en de early-fanaat kan daarna blijven staan als de dj’s Darkraver en Promo samen de pollen uit de grond knallen vanaf 22.45 uur.

Nico Dijkshoorn en Tim Knol op het Stadsplein

Op de podia op het nieuwe Stadsplein is eveneens genoeg te beleven. Om 14.45 uur sluiten Tweede Kamerleden Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) weer een Gitarencoalitie.

Ben je er toch, ga dan een deurtje verder en duik Het Nachtkastje in. Pas op: kans op rode oortjes bij het erotisch verhaal in het Nedersaksisch dialect van cabaretier André Manuel mee in Het Nachtkastje.

’s Avonds om 19.00 uur in Verhalencafé Het Ezelsoor een bijzondere combinatie: schrijver Nico Dijkshoorn en singer-songwriter Tim Knol delen hun gezamenlijke passie voor muziek en verhalen vertellen met het publiek.

Hans Dorrestijn en de Achterhoekse pubquiz

Even lachen kan met Hans Dorrestijn in de Theatertent. Niet één maar twee keer: om 12.15 en 14.45 uur. Zin om de hersens te laten kraken? Doe dan mee met de Achterhoekse pubquiz, die om 15.45 uur begint in Theatro Obscura. Wel je best doen, want: De winnaar krig ’n echten Achterhooksen pries!

Dan denk je dat de dag erop zit om middernacht, maar niét voor de gasten op de crosscamping. Die gaan door tot in de late uurtjes (of vroege, zo je wilt) in het Walhalla, het festivalterrein met drie podia, speciaal voor de kampeerders. Het programma begint daar traditioneel met het ontsteken van het kampvuur en gaat daarna door tot 03.00 uur.