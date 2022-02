Vandaag op tv: Andere tijden special, Help, mijn man is klusser! en Killer Britain with Dermot Murnaghan

Peking Live: Snowboarden – Big Air

NPO 1 – 06.30 uur



Freestyler Niek van der Velden greep begin januari in Mammoth Mountain net naast de zege bij de World Cup slopestyle. Zijn tweede plek betekende wel zijn beste prestatie op World Cup-niveau ooit én kwalificatie voor de Olympische Spelen. Vier jaar geleden was de snowboarder uit het Brabantse Nispen overigens ook geplaatst voor de Spelen, maar een breuk in zijn rechterarm gooide roet in het eten.

Eigen huis & tuin: Lekker leven

Nieuw seizoen

RTL 4 – 17.00 uur



Kijkers waren boos toen bekend werd dat klusprogramma Eigen huis & tuin zou stoppen. Dat was van korte duur, want het programma keerde al snel terug, zij het in een nogal uitgeklede variant. Vandaag begint het vierde seizoen, waarin Hugo Kennis, Froukje de Both en Tom Groot ons weer tips geven over koken, wonen en tuinieren.

Andere tijden special

NPO 2 – 20.25 uur



Terwijl men boven de rivieren niets begrijpt van het dagenlange gefeest van verklede Nederlanders, is de liefde voor carnaval in het zuiden van het land groot. Net als het verlangen naar samenzijn. De eerste aflevering van Andere tijden special duikt in onze rijke carnavalsgeschiedenis.

Help, mijn man is klusser!

RTL 4 – 20.30 uur



Ricardo vindt het leven in een klushuis eigenlijk wel prima, zijn kostbare vrije tijd besteedt hij liever aan zijn hobby’s. Hoe meer zijn vrouw Annechien zeurt over ontbrekende plafonds en bungelende stopcontacten, hoe minder hij doet. Om Ricardo toch aan het verbouwen te krijgen, heeft Annechien de hulp van John ingeschakeld. Maar al tijdens diens eerste bezoek doet het stel een aantal bijzondere onthullingen.

Killer Britain with Dermot Murnaghan

Crime + Investigation – 21.00 uur

Tijdens zijn indrukwekkende loopbaan schreef de Britse journalist Dermot Murnaghan veel over huiveringwekkende moorden. In Killer Britain duikt de inmiddels gepensioneerde reporter in moordzaken die een diepe indruk op hem maakten. Zoals die van de 25-jarige architecte Joanna Yeates, die na de kerstborrel van haar werk verdwijnt. Na een zoektocht van ruim een week wordt haar lichaam op kerstochtend gevonden.

