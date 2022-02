Vandaag op tv: De prijsknaller, Flikken Maastricht en In levende lijve

Peking Live: 10 kilometer mannen, shorttrack finale

NPO 1 – 09.00 uur



Jarenlang was de langste afstand in het schaatsen het domein van de Nederlanders. Met Ard Schenk, Piet Kleine, Bart Veldkamp, Gianni Romme, Jochem Uytdehaage, Bob de Jong en Jorrit Bergsma heeft Nederland zeven olympisch kampioenen op de tien. Is Patrick Roest de volgende kampioen of gooit topfavoriet Nils van der Poel roet in het eten?

Patrick Roest naast de Zweed Nils van der Poel. Van der Poel won de vijf kilometer, zal Roest hem nu verslaan op de tien kilometer?

De prijsknaller

Nieuw programma

NPO 3 – 20.25 uur



Een kilo gehakt voor drie euro, een reep chocola voor zestig cent of een flesje rood voor twee euro tachtig? Prima te doen, maar hoe kán dat eigenlijk? In De prijsknaller onderzoeken Ersin Kiris en Eva Cleven de werkelijke prijs achter de kiloknallers, spotgoedkope meubels en spijkerbroeken van zes euro. Want hoe kan het zijn dat producten uit Bangladesh voor zo weinig geld verkocht worden? En welke impact hebben deze bodemprijzen op mens, dier en milieu?

Flikken Maastricht

NPO 1 – 20.34 uur



Eva en Wolfs worden opgeroepen als de uitsmijter van een Maastrichtse discotheek dood wordt aangetroffen. De avond ervoor had hij nog jongeren de toegang tot de club ontzegd op het terrein waar zijn lichaam is gevonden. De zaak lijkt op het eerste gezicht makkelijk, maar het blijkt toch een heel stuk ingewikkelder in elkaar te steken. Intussen heeft Romeo heel andere problemen: hij heeft een slingerende lesauto van de weg gedrukt, maar bij zijn actie is een slachtoffer gevallen.

Victor Reinier en Angela Schijf uit Flikken Maastricht.

Crimedocs: Love and Hate

NPO 3 – 21.03 uur



In april 2015 wordt in Miami de achttienjarige Onesimo Lopez-Ramos dood aantroffen, zijn schedel is ingeslagen met een bijl. De politie heeft al snel de dader in het vizier: de twintigjarige David Harris. Maar terwijl zijn advocaten denken dat Harris wel weg kan komen met de moord op een immigrant, neemt de rechtszaak een onverwachte wending als er een groot geheim onthuld wordt.

In levende lijve



Nieuw programma

NPO 2 – 22.19 uur



Cleopatra, Jeanne d’Arc, Marco Polo, Sint-Nicolaas en Maria; niet bepaald onbelangrijke personen uit onze geschiedenis. Maar kennen we ze wel echt? In In levende lijve reist Derek de Lint samen met historicus Saskia Noot stad en land af om in de voetsporen van deze iconen te treden. Aan Mao Lin Liao, ‘s werelds beste 3D-designer, de taak om deze informatie tot leven te brengen.

