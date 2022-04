Vandaag op tv: De Ronde van Vlaanderen, De 3 op reis specials en Media Inside

Wielrennen: De Ronde van Vlaanderen



Eurosport 1 - 10.30 uur Er was vorig jaar niet heel veel te juichen voor Mathieu van der Poel. Na ruim 250 kilometer en negentien klimmen legde de winnaar van 2020 het in de laatste meters af tegen de Deen Kasper Asgreen. Pakt hij in de 106de editie van de Ronde van Vlaanderen zijn titel weer terug?

De 3 op reis specials

Nieuw programma

NPO 3 - 19.45 uur



Een schaatsexpeditie op Zweeds natuurijs of de Mont Blanc beklimmen: niets is te gek voor 3 op reis. In deze serie specials vertrekken de presentatoren van het programma naar bijzondere plekken in Europa én in Nederland. Zo bezoekt Nienke historische gebouwen die na jaren een andere invulling hebben gekregen. En Dzifa onderzoekt het concept bikepacking; de moderne variant van een klassieke fietsvakantie.