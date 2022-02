Vandaag op tv: Olympische Spelen: openingsceremonie, Studio Peking en Werners Garage

Olympische Spelen: openingsceremonie

NPO 1 – 12.50 uur



Eigenlijk zijn de Spelen woensdag al begonnen met curling, maar officieel wordt het Olympisch vuur pas om 13.00 uur ontstoken. De Nederlandse vlag zal door Olympisch kampioen Kjeld Nuis en kunstschaatstalent Lindsay van Zundert naar binnen worden gedragen deze Spelen. Snowboarder Melissa Peperkamp is de eerste Nederlander die in actie komt, vannacht rond 03.45 uur op de slopestyle.



Volg alles over de Olympische Spelen via ad.nl/sport.

Aussie Gold Hunters

Nieuw seizoen

Discovery – 21.30 uur



Nergens kan de goudkoorts zo hoog oplopen als in de snikhete Outback van Australië. Toch zeven juist hier massa’s goudzoekers het goud bij elkaar. Onder hen de nieuwkomers Shane en Russell, die de afgelopen jaren met lede ogen aan hebben gezien hoe er voor miljoenen uit de grond werd getrokken. Er zit maar één ding op: de graafmachine zelf ook eens besturen.

Volledig scherm Aussie Gold Hunters © discovery

Studio Peking

NPO 1 – 21.30 uur



Met een behoorlijk tijdsverschil, in Peking is het zeven uur later, is het niet gek dat we de komende Spelen af en toe door een wedstrijd slapen of werken. Om toch op de hoogte te blijven van wie er met welke medaille naar huis gaat, praat Dione de Graaf ons de komende weken elke avond bij over de prestaties van TeamNL in Studio Peking.

Werners Garage

Nieuw programma

Veronica – 22.25 uur



Werner Budding is bepaald geen onbekende in autoland. Budding kwam de afgelopen jaren al voor in programma’s als RTL Autovisie, Wheels on 7 en RTL Autowereld en was niet uit De Telegraaf weg te slaan. In Werners Garage duikt hij niet alleen in klassiekers, maar onderwerpt hij ook een moderne, elektrische auto aan een strenge test. Want rijdt zo’n elektrische wagen nou echt zo veel lekkerder dan een opgeblazen diesel?

Tueurs

Een – 23.05 uur



In deze Franse actiethriller wil de beruchte overvaller Frank Valken (Oliver Gourmet) nog een laatste grote slag slaan: de Nationale Bank. De overval verloopt vlot, er vallen geen slachtoffers. Maar nadat Valken en zijn handlangers zijn weggevlucht, verschijnt plots een veel gewelddadigere bende op het toneel, die alle getuigen executeert. Onder hen een magistraat die onderzoek voerde naar een politiek geïnspireerd moordcommando. Dertig jaar na de feiten slaan ze dus opnieuw toe. Of zo lijkt het toch. Nu hij ervan wordt beschuldigd een van de moordenaars te zijn, heeft Frank geen andere keuze dan te vluchten en er alles aan te doen om zijn onschuld te bewijzen.

Volledig scherm Een beeld uit de film Tueurs. © VRT

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: