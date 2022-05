Vanessa Hudgens presenteert MTV Movie & TV Awards opnieuw

Het wordt de tweede keer dat de 33-jarige actrice de awardshow van MTV presenteert. In 2020 was Hudgens presentatrice van de MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time-special. Hierin werd aandacht besteed aan de beste momenten in films en op tv uit de geschiedenis en werd stilgestaan bij de meest gedenkwaardige presentatiemomenten van de uitreikingen door de muziekzender.

Dit jaar maken onder meer de films Spider-Man: No Way Home, Dune en The Batman, de series Loki, Euphoria en Squid Game en de tv-programma’s Dancing with the Stars, RuPaul’s Drag Race en The Masked Singer kans op een MTV Award. Ook worden er prijzen uitgereikt aan acteurs en presentatoren voor hun rollen en optredens in films, series en programma’s.