Varkentje Knor maakt zich op voor Oscars: ‘We zijn de underdog, maar het zou gaaf zijn’

Satire Triangle of Sadness wint Europese Oscars, Knor grijpt naast prijs voor beste animatie

De zwarte komedie Triangle of Sadness van de Zweedse cineast Ruben Östlund harkte zaterdagavond alle belangrijke European Film Awards binnen. De Nederlandse productie Knor van Mascha Halberstad, die speciaal naar het IJslandse Reykjavik was afgereisd in de hoop met een beeldje te kunnen terugkeren, viel buiten de prijzen. Ook regisseur Lukas Dhont van het Belgische drama Close gaat met lege handen naar huis.

0:31