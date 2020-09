Veel minder kijkers voor ‘corona-editie’ Prinsjesdag

Het was het laagste aantal kijkers voor de liveregistratie sinds Willem-Alexander koning is. De afgelopen jaren schommelde het aantal kijkers tussen de 905.000 en 1,2 miljoen mensen. De best bekeken Prinsjesdag met Willem-Alexander was in 2013, toen keken er 1,5 miljoen mensen.



Mogelijk heeft het lagere aantal kijkers te maken met de andere invulling van Prinsjesdag dit jaar. Vanwege de coronacrisis kende Prinsjesdag een stuk minder uitbundig programma dan in andere jaren. Zo reisde het koningspaar voor het eerst sinds 1974 niet per koets. Daarmee ontbrak een van de grootste blikvangers van de dag. Ook de balkonscène vond dit jaar vanwege de coronacrisis niet plaats.