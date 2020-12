Veel nepsneeuw, een herkenbare huiselijke situatie en een overwerkte kerstman in De Familie Claus

Release dure oorlogs­film wéér uitgesteld: ‘Iedereen is de gebeten hond’

14 december Filmproducent Alain de Levita zit midden in de wereldpremière van zijn epische oorlogsfilm De Slag Om De Schelde in Vlissingen als hij het nieuws over de lockdown hoort. ,,We zijn hier de hele dag bezig met een reeks vertoningen. De film wordt vandaag dertig keer gedraaid in het CineCity-bioscoop met telkens dertig mensen in de zaal. We gaan hier voorlopig mee door. Om half elf vanavond zijn we klaar.’’