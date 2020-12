Veel Netflix-titels in de top 10 beste films van 2020

VIDEO 1,1 miljoen mensen zien de ‘rauwe ballen’ van Martien in kerstspeci­al Meilandjes

24 december Ruim 1,1 miljoen kijkers hebben gisteren afgestemd op de kerstperikelen van de Meilandjes. In de special was onder meer te zien hoe het gezin een Zweedse maaltijd bereidde, waarna Erica droogjes opmerkte dat de gehaktballen van Martien nog rauw leken. ,,Het is rouge”, kaatste hij terug.