Veel zenders doen niet mee met 5 mei-singalong De Breij

Billy Joel en Bon Jovi treden op tijdens coronabene­fiet New York

16:55 Billy Joel, Bon Jovi, Mariah Carey en andere artiesten treden digitaal op tijdens het benefietconcert Rise Up New York! Op 11 mei wordt geld opgehaald voor de organisatie Robin Hood, die zich op verschillende manieren inzet om New Yorkers te helpen in de coronacrisis. Dat laat de organisatie vandaag weten aan Amerikaanse media.