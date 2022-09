Verbazing in Franse The Masked Singer: Cobra blijkt recordhoudende Hollywoodster

Nederland moet nog wachten op een nieuw seizoen, maar in Frankrijk is The Masked Singer alweer een aantal weken bezig. Het programma trekt miljoenen kijkers, maar nooit eerder werden zij zo verrast als dinsdag: toen Cobra het programma moest verlaten en ontmaskerd werd, bleek er tot ieders verbazing een Hollywoodster onder het masker te zitten.

Deelnemer Cobra probeerde de jury te overtuigen door het nummer My Way van Frank Sinatra te brengen. Het is niet genoeg om hem naar de volgende ronde te brengen, dus hij moet worden ontmaskerd. De kijkers én juryleden kregen de kans om te raden wie er onder het masker zat en kregen een aantal aanwijzingen om het raadsel op te lossen. ,,Mijn naam wordt vermeld in het Guinness Book of Records”, was de eerste tip. Volgens de kijkers moest het om David Guetta, Robert Downey Jr. of Jean-Claude Van Damme gaan.

Er volgden nog een aantal andere tips, zoals: ‘Ik ken Europa, maar ken Frankrijk niet goed’ en ‘Ik heb een ster op de Hollywood Walk of Fame’. Net voor de ontmaskering somden de teams nog verschillende namen op, zoals Sting, Alec Baldwin, Jason Prestley, David Hasselhoff, Mick Jagger en Iggy Pop. Cobra gaf uiteindelijk toe dat zijn naam genoemd werd, voordat hij zijn masker afzette en zijn ware identiteit onthulde. Met grote verbazing ontdekten het publiek en de jury dat het ging om David Hasselhoff (70), uiteraard bekend vanwege zijn rollen in onder meer Baywatch en Knight Rider. Hij is volgens Guinness Book of World Records ‘de meest bekeken man op televisie’.

‘The Hoff’ maakte in Duitsland ook furore als zanger: daar scoorde hij de hit Looking for freedom, waarmee hij ook in Nederland enige bekendheid genoot.

Volledig scherm David Hasselhoff zat verstopt onder het masker van Cobra. © TF1

