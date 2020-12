Verbijstering door ongepaste opmerking tijdens online meeting met Máxima

Marc van der Linden voelt zich herboren na ‘kantje boord’ in zomer

11 december Royaltykenner Marc van der Linden (51) voelt zich herboren nadat het afgelopen zomer ‘kantje boord’ was en hij in coma lag. Zijn conditie laat nog wel te wensen over, maar dat is volgens hem alleen maar een nuttige ‘reminder’ om aan zichzelf te blijven werken.