Verdachte inbraak Connie (Vanessa) Witteman nog steeds vast in België

De 23-jarige Amsterdammer die eind vorige week in de Belgische gemeente Zaventem is aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de inbraak in het huis van Connie Witteman, zit nog steeds vast in België. Nederland heeft de Belgische autoriteiten om uitlevering gevraagd van de man.

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse politie gaat er standaard enige tijd, soms enkele weken, overheen voordat zo'n uitleveringsverzoek wordt ingewilligd en uitgevoerd. De vraag of met de aanhouding van de verdachte ook een deel van de buit is teruggevonden, kon vandaag nog niet worden beantwoord worden.

Bij de inbraak in het appartement van Witteman (66), eerder bekend als Connie (Vanessa) Breukhoven, en haar verloofde Eugène van Dun is een kluis gestolen met daarin onder meer horloges, colliers, armbanden en ringen die Connie kreeg van haar overleden ex-man Hans Breukhoven.

Connie deelde kort na de inbraak beelden ervan op sociale media en loofde een beloning van 15.000 eur uit voor de gouden tip. De politie is nog altijd op zoek naar getuigen die op de dag van de inbraak een zwarte Fiat 500 hebben gezien in de buurt van de woning van Connie in de P.C. Hooftstraat in Amsterdam.

Verdrietig

De politie onderzoekt momenteel of Wittemans eigendommen al zijn verhandeld of wellicht ergens liggen opgeslagen. De gestolen bezittingen, die in een 60 kilo zware safe, waren niet verzekerd omdat Witteman de jaarpremie daarvoor te hoog vond. De Belgische politie kon die meer details geven over de aanhouding(en). ,,Dit in verband met het verdere recherchewerk en de privacy van betrokkenen'', zo liet een woordvoerder aan deze site weten.

Het voorval maakt Connie erg verdrietig. ,,Dat er mensen aan je spullen zitten, dat ze je persoonlijke wereld binnenkomen en er vervolgens vandoor gaan met dingen waar je zo'n persoonlijke herinnering aan hebt.'' De inbraak komt extra hard aan omdat in 2010 de kluis van Connie en haar toenmalige man wijlen Hans Breukhoven werd ontvreemd uit hun villa in Wassenaar. Daar werden hun toenmalige schoonzoon Mohammed K. en zijn broer voor veroordeeld. Ook Constanza, de adoptiedochter van Connie en Hans, had een aandeel in de geruchtmakende kraak.