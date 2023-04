Verdachte opgepakt voor overval op Robert Doornbos

Jesy Nelson spreekt Little Mix-collega’s al twee jaar niet meer: ‘Geen spijt van mijn beslissing’

Jesy Nelson (31) heeft zich in een interview met de krant The Sun uitgesproken over haar vertrek bij de meidengroep Little Mix. Nelson heeft Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock en Jade Thirlwall , haar voormalige collega’s sindsdien ook niet meer gesproken. ‘Maar ik wens ze het allerbeste met hun solocarrière.’