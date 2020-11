Verdachte overval Gordon moet op 22 december voorkomen

De rechtbank trekt zo’n twee uur uit voor de zaak. Of de zaak inhoudelijk wordt behandeld of dat er een pro-formazitting plaatsvindt is niet duidelijk.

In september werd Gordon in zijn huis bruut overvallen. Daarbij werd hij mishandeld en werden zijn pinpas, creditcards en sieraden meegenomen. De 52-jarige zanger zei gisteren in de serie Open Kaart op YouTube dat hij nog dagelijks bang is in zijn eigen huis. ,,Dat ze door mijn ramen heen schieten”, geeft hij als voorbeeld. ,,Ik kijk twee keer voordat ik naar de keuken loop, want dat is nog helemaal open. En dan ga ik snel weer terug.”