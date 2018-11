Verdachte sieradenroof Connie Witteman bedreigt officier

Dat bleek vandaag op een tussentijdse zitting in de strafzaak tegen de man. Van de bedreigingen is aangifte gedaan. De verdenking is door het Openbaar Ministerie (OM) op de aanklacht tegen de man gezet.

De diefstal van de sieraden vond plaats op 7 juli. L. werd een paar dagen later op vliegveld Zaventem in België opgepakt. Hij zei donderdag tegen de rechtbank veel spijt te hebben van de bedreiging. ,,Ik was boos en gefrustreerd. Ik zat in België in de gevangenis en daar was het erbarmelijk.”

De bedreiging was telefonisch. Het mobiele nummer van de officier stond in een dossier dat L. van zijn Belgische advocaat had gekregen.

Grote emotionele waarde

Bij de inbraak in het huis van Witteman en haar man Eugène van Dun werden sieraden gestolen die volgens hun advocaat Anis Boumanjal niet alleen kostbaar zijn, maar vooral grote emotionele waarde hebben. Een aantal stukken heeft Witteman gekregen van haar vorig jaar overleden ex-man Hans Breukhoven.

Boumanjal hoop dat L. en zijn twee medeverdachten ,,te porren’' zijn die stukken terug te geven. ,,Ik doe een appèl op de verdachten, zeker op Illias L., bij zichzelf te rade te gaan. Doen zij dat niet, dan gaan wij er met gestrekt been in en komen we met een heel pittige vordering.” Hoe hoog die vordering zou kunnen uitvallen, wilde de advocaat niet zeggen.