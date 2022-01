Verdrietige Adele videobelt met fans na afblazen Vegas-shows

BNNVara: ruim 5 miljoen views voor Boos-aflevering over The Voice

De aflevering van Boos over The Voice of Holland is in de eerste twee uur dat die online stond al meer dan 5 miljoen keer bekeken. Dat zegt de omroep BNNVara. Bij YouTube zelf staat de teller aan het begin van de avond op ruim 800.000 views, maar die cijfers ‘kunnen achterlopen op de werkelijkheid’, laat moederbedrijf Google weten.

20 januari