Verhalen R. Kelly gingen alle jaren rond: 'Hij sloeg me en begon mij te wurgen tot ik buiten westen was’

Aan wat werd R. Kelly schuldig bevonden?

Negen aanklachten waaronder kindermisbruik, belemmering van de rechtsgang, ontvoering, afpersing, het misbruiken van volwassen vrouwen, het bezit van kinderporno, overtreding van de Mann Act, omkoping en sekshandel. De zanger zit al sinds 2019 in de cel in voorhechtenis. De federale aanklagers in New York beschuldigen hem van het runnen van een organisatie die meer dan twintig jaar lang ‘vrouwen en meisjes die zijn concerten bijwoonden in de val lokte’ en die Kelly aan allerlei illegale seksuele handelingen onderwierp. De beschuldigingen gaan over het misbruik van zes slachtoffers. Volgens de aanklagers moesten zijn slachtoffers zich aan allerlei regeltjes houden. Zo moesten ze onder andere toestemming aan hem vragen om naar de wc te gaan of om iets te eten. R. Kelly hield zijn onschuld staande en weigerde om tijdens het proces zelf aan het woord te komen. Hij riskeert nu een celstraf van minstens tien jaar tot levenslang.