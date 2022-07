Verkeerd verbonden? Bij deze telefoonnummers uit films en series werd opgenomen

Fans van de Netflix-hitserie Stranger Things ontdekten onlangs dat het telefoonnummer dat op een busje in de serie staat echt werkt . Belden ze het nummer van pizzeria Surfer Boy Pizza, dan kregen ze een boodschap van het personage Argyle te horen. Series en films halen vaker zo’n grapje uit, maar soms krijgen fans een nietsvermoedend persoon aan de lijn. We zetten de opvallendste echte telefoonnummers in series en films op een rij.

Squid Game (2021)

In een andere Netflix-megahit, het Zuid-Koreaanse Squid Game, deelt een man visitekaartjes uit met een achtcijferig telefoonnummer. Wie mee wil doen aan het dodelijke survivalspel waar de serie om draait, kan hem op dit nummer bereiken.

Een Koreaanse zakenvrouw met hetzelfde telefoonnummer werd na lancering van de serie dag en nacht gebeld en kon naar eigen zeggen ‘niet meer normaal leven’. Ze vertelde aan tv-zender MBC dat ze zo’n 4000 belletjes per dag kreeg, van mensen die zeiden dat ze ‘ook in het spel willen’.

Het nummer aanpassen bleek niet zo makkelijk, de vrouw gebruikt het nummer al tien jaar en het is gelinkt aan haar bedrijf. Ze moest slaappillen nemen om ‘om te kunnen gaan met de stressvolle situatie’, maar gelukkig voor haar heeft Netflix het telefoonnummer in de serie ondertussen aangepast.

Don't Look Up (2021)

Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence spelen astronomen in de film Don't Look Up. Ze proberen de wereld te waarschuwen voor een gigantische komeet die de aarde gaat vernietigen. Tijdens een scène roept Randall Mindy, gespeeld door DiCaprio, Amerikanen op om het ​​telefoonnummer 1-800-532-4500 te bellen als ze op zoek zijn naar ‘gemoedsrust’, in de wetenschap dat er een asteroïde naar de aarde raast.

Nieuwsgierige kijkers die het nummer uitprobeerden kregen een bandje van een sekslijn te horen, meldt People. Het is niet duidelijk of de makers van de film dit telefoonnummer expres hebben gekozen, of dat het als grap is bedoeld.

The Haunting of Bly Manor (2020)

In een teaser van de horrorfilm The Haunting of Bly Manor liet streamingdienst Netflix een krantenadvertentie zien met een vacature voor een nanny.

Wie met het nummer belde werd begroet door een voicemail die is opgenomen door de kinderen van de familie Wingrave, de hoofdpersonages in de film, die vertellen dat hun oom over vijf dagen interviews zal afnemen voor de oppasbaan.

Ghostbusters (2016)

De makers van de all female Ghostbusters-film uit 2016 zetten ook een telefoonnummer in als marketingtrucje: bellers kregen een overbezette Ghostbusters-hotline wanneer ze het nummer op de aankondigingsposters belden. Wie last had van geesten, kreeg een paar handige tips.

‘Vanwege de aanzienlijke toename van paranormale activiteit kunnen we je oproep niet beantwoorden’, klonk de voicemail van de hotline. ‘Als je vreemde geluiden of gevoelens van angst hebt ervaren, negeer ze dan gewoon en hoop dat ze verdwijnen. Als je last hebt van zwevende personen, open dan een raam of zet een ventilator aan’.

Bruce Almighty (2003)

Jim Carrey belt in de rol van Bruce Nolan in de film Bruce Almighty met het nummer 776-2323 als hij niemand minder dan God wil spreken, die wordt gespeeld door Morgan Freeman. Het nummer werd niet gebruikt in Buffalo, waar de film zich afspeelt, maar Amerikanen in andere delen van het land ontvingen wél honderden telefoontjes van kijkers die ook wel met God wilden babbelen.

In Sanford in North Carolina bleek het zelfs het telefoonnummer van een plaatselijke kerk te zijn. Helemaal met een sisser liep het niet af: de filmmaatschappij werd aangeklaagd door een vrouw die tientallen keren per dag werd gebeld door kijkers en het geintje minder kon waarderen, meldde CBS. Toen de film op dvd verscheen werd het nummer gewijzigd in 555-0123.

Tegenwoordig beginnen de meeste telefoonnummers in (Amerikaanse) series en films met 555. Dit zijn niet-bestaande nummers, waardoor mensen niet meer platgebeld zullen worden door iets te enthousiaste fans.

