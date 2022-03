Verkrachtingsonderzoek tegen Franse acteur Depardieu gaat door

Interview + recensie Filmmusi­cal Cyrano bevecht het cynisme: ‘Mijn hele hart zit in deze film’

Regisseur Joe Wright (Pride and Prejudice, Atonement) houdt er rekening mee dat zijn filmversie van de musical Cyrano niet bij iedereen in de smaak zal vallen. Het is een schaamteloze tranentrekker in een tijd waarin juist cynische cinema hoogtij viert.

9 maart