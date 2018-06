Verlegen tiener (13) verandert bij America's Got Talent in 'scheurende' rockster

videoEen verlegen middelbare scholier uit de Verenigde Staten is dankzij haar als briljant aangemerkte auditie in één klap door naar de finale van America’s Got Talent . Tot verbijstering van de jury en het publiek ontpopte de bescheiden Courtney Hadwin (13) zich op het podium tot een charismatische rockster die de 'scheurende' noten zo ongeveer uit haar tenen haalde.

Kort voor haar optreden werd een zo te zien behoorlijk zenuwachtige Courtney kort ondervraagd door Simon Cowell en zijn collega-juryleden. Ze zagen direct dat de blozende tiener bloednerveus was. Of dat klopte? ,,Inderdaad, een beetje'', verzekerde de bescheiden scholiere met wiebelende armen en benen. Vervolgens pakte ze een kort moment van opperste concentratie om daarna 'headbangend' en met het zweet op haar voorhoofd compleet los te gaan op de rockklassieker Hard to Handle van Otis Redding.

De laatste tonen hadden nog niet geklonken of Courtney Hadwin kreeg een staande ovatie van de jury en een oorverdovend applaus van de zaal. Simon Cowell bleek volkomen verrast. ,,Ongelooflijk hoe een verlegen meisje opeens kan transformeren in een leeuw.'' Zijn collega Howie Mandel bleek nog meer onder de indruk. Hij vergeleek de introverte tiener met de legendarische rockzangeres Janis Joplin (1943-1970). ,,Zij brak ooit door op een muziekfestival terwijl niemand ooit nog van haar had gehoord. Dat ene optreden veranderde haar leven omdat ze gelijk een platencontract kreeg'', memoreerde Mandel een hoogtepunt uit de muziekgeschiedenis.

Courtney Hadwin, die alweer in haar verlegen modus was gekropen, hoorde de uiterst positieve commentaren met betraande ogen aan. Ze ging vervolgens compleet uit haar dak toen ze ook nog een zogenoemde golden buzzer kreeg: goed voor een gegarandeerde plek in de felbegeerde finale.

Een filmpje dat America’s Got Talent gisteren van Hadwins performance op YouTube zette, is in amper een dag tijd als ruim een miljoen keer bekeken. Tijdens en na haar optreden ging de tiener ook nog even viraal op sociale media. Eén van de vele reacties: ,,Deze gaat nog heel, heel groot worden.'' Of: ,,De reïncarnatie van Janis Joplin is definitief een feit.''

De Nederlandse zangeres Glennis Grace heeft ook auditie gedaan bij AGT. Hoe dat is afgelopen, is nog onduidelijk. Haar optreden - vermoedelijk een cover van een nummer van Whitney Houston - wordt de komende weken uitgezonden in de VS. Glennis hoort nog wanneer dat zal zijn.

Volledig scherm Courtney Hadwin. © AGT