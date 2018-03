Verliefde latinovamp Jennifer Lopez sluit een vierde huwelijk zeker niet uit

,,Ik geloof in het huwelijk", aldus J.Lo. ,,En ik word graag oud met iemand met wie ik een vaste relatie heb. Maar ik wil nu niets forceren." Jennifer en Alex kregen in februari van 2017 warme gevoelens voor elkaar. Volgens de hitzangeres werkt hun verhouding goed, omdat hun levens veel overeenkomsten hebben. ,,We begrijpen elkaars leven op een manier waarop de meeste mensen dat niet zouden kunnen. We zijn beiden in de spotlight terechtgekomen toen we begin twintig waren, en overtroffen meteen de verwachtingen. En dat heeft invloed op de dynamiek in je leven, van je familie tot je werk en je relatie."