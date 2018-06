Verliefde Sylvie Meis met nieuwe vriend gespot op tribune Roland Garros

Meis, zo concluderen de Duitse bladen Gala en Stern bij foto's van het verliefde ogende koppel op de tribunes in Parijs, deed geen enkele moeite om de aanwezige fotografen te ontlopen. Sterker: ze poseerde zij aan zij met haar jongste verovering. De kersverse tortelduifjes klapten hun handen bijna stuk toen Rafael Nadal (een goede vriend van Campos Guallar, red.) in de finale zijn tegenstander Dominic Thiem versloeg.



Na de wedstrijd was Sylvie aanwezig bij het diner en ging ze op de foto met de kampioen, zo blijkt uit haar Instagram Stories. De 32-jarige Rafael Nadal schreef het toernooi in Parijs voor de elfde keer op zijn naam. Nadal is met Manuel Campos Guallar mede-eigenaar van het luxe restaurant Zela op het Spaanse eiland Ibiza.



Sylvie Meis , die onlangs een punt zette achter haar relatie met de Nederlandse dermatoloog Sander Klieverik, lijkt als een blok zijn gevallen voor de charmes van de schatrijke Spaanse zakenman. De universitair geschoolde Manuel Campos Guallar - een goede vriend van de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo, Nadal en de Spaanse hitzanger Enrique Iglesias - is één van de eigenaren van een goed lopende investeringsmaatschappij Mabel Capital die vastgoed verhandelt in Madrid, op de Balearen, in de Costa del Sol en de Verenigde Staten. In augustus 2017 opende de zakenman samen met een collega op Ibiza het superdeluxe eethuis Zela dat zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld tot een hotspot voor celebrities. Nadal wordt gezien als mede-investeerder van het etablissement.